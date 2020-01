Tabarez: “Il talento non basta, serve riuscire a dare un significato a ciò che stai facendo” (Di domenica 5 gennaio 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Oscar Tabarez, 72 anni e un passato lunghissimo da calciatore. Oggi ct della Nazionale dell’Uruguay. Dice la sua sull’introduzione della tecnologia in panchina, del tablet per gli allenatori, il virtual coach. «La tecnologia serve, aiuta e la uso, ma va aggiunta un’altra considerazione: il calcio non è cambiato. Continua ad essere una questione tra persone, e questo è l’aspetto più rilevante. Il fattore principale nel rendimento di un calciatore è la capacità individuale e collettiva espressa dagli uomini che abbiamo a disposizione. Il grande protagonista è il giocatore, che solo quando dà un significato preciso a ciò che sta facendo riesce a crescere». Riesce ad imporsi il calciatore che supera una sconfitta, un infortunio, difficoltà personali. Chi riesce a reinventarsi. «Il talento non è sufficiente. È importante per arrivare a un certo ... Leggi la notizia su ilnapolista

