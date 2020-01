Sanremo, Rula Jebreal non ci sarà. Faraone: «Caso in vigilanza Rai si piega a Salvini». Patuanelli: «Censura» (Di domenica 5 gennaio 2020) Rula Jebreal non sarà sul palco di Sanremo. Lo stop alla giornalista italo-palestinese sarebbe arrivato dai vertici delle Rai dopo che la proposta di Amadeus aveva scatenato polemiche.... Leggi la notizia su ilmessaggero

repubblica : Sanremo, la Rai dice no a Rula Jebreal. Faraone (Iv): 'Porterò il caso in commissione Vigilanza' [aggiornamento del… - Agenzia_Ansa : #Sanremo, Rula Jebreal non sarà al Festival. Italia Viva va all'attacco della #Rai: 'Porterò il caso in Vigilanza.… - Agenzia_Ansa : #Sanremo, #RulaJebreal non sarà al Festival. Italia Viva va all'attacco della #Rai: 'Porterò il caso in Vigilanza.… -