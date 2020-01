Rula Jebreal non sarà a Sanremo: la Rai blocca il contratto - (Di domenica 5 gennaio 2020) Francesca Galici Niente da fare per Rula Jebreal a Sanremo: la giornalista israeliana naturalizzata italiana non salirà sul palco del Teatro Ariston; la Rai ha bloccato il contratto per ragioni di convenienza I sogni di gloria di Rula Jebreal a Sanremo sono durati circa una settimana, fino allo stop imposto dalla Rai alla presenza della giornalista sul palco più nazional popolare del nostro Paese, come riferito da Repubblica. L'invito di Amadeus, accettato dalla Jabrael, è stato fermato dall'azienda che ha preferito evitare la sua presenza per non creare malcontento. Da quando è fuoriuscita la notizia di un incontro tra il conduttore, e direttore artistico, di Sanremo e Rula Jabrael sono stati tanti a lamentarsi di una possibile politicizzazione del festival. Il rischio, in effetti, c'era tutto, e con una situazione instabile come quella attuale dopo i raid americani e le ... Leggi la notizia su ilgiornale

