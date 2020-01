Roma, Fonseca: «Non una bella partita, oggi la palla non voleva entrare» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha commentato con grande rammarico la sconfitta rimediata dalla sua squadra Paulo Fonseca ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta rimediata dalla Roma contro il Toro nella prima uscita dell’anno. Queste le parole del tecnico portoghese. PALLE GOL – «La squadra ha fatto molte cose buone. Abbiamo fatto 31 tiri in porta ma oggi la palla non è entrata. Non abbiamo fatto una grandissima partita ma abbiamo creato situazioni per fare due o tre gol». MATCH – «Abbiamo avuto difficoltà nella prima fase di costruzione. Abbiamo iniziato la partita con tre occasioni nei primi 7 minuti. Se le avessimo realizzate la partita sarebbe cambiata. oggi possiamo stare qui altri 90 minuti e la palla non entra». DIFESA – «Abbiamo avuto questa difficoltà sulla fascia destra. Il Torino ha messo sempre 3 giocatori nella zona di Florenzi, ... Leggi la notizia su calcionews24

