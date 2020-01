Ritrovata neonata: è stata abbandonata al gelo tra i rifiuti in una scatola di cartone (Di domenica 5 gennaio 2020) abbandonata all’addiaccio e in avanzato stato di ipotermia a causa del freddo: sono queste le condizioni in cui questa mattina i soccorsi e la polizia hanno trovato una neonata nel paesino di Därstetten, in Svizzera. La bimba è stata probabilmente abbandonata subito dopo la nascita. A dare l’allarme un privato che l’ha scoperta attorno alle 7.35 mentre portava fuori la spazzatura. (Continua…) La piccola è in condizioni critiche. E’ stata lasciata su un tavolo in un locale a libero accesso di uno spazio di lavoro della cittadina: “Era dentro a una scatola di cartone”, ha spiegato il sindaco di Därstetten Thomas Knutti, “quel locale viene utilizzato da tutti per lo smaltimento dei rifiuti riciclabili e del vetro. (Continua…) Forse chi l’ha lasciata lì sapeva che sarebbe stata trovata perché sabato è il giorno del riciclaggio”. “Aveva il naso e la bocca ... Leggi la notizia su howtodofor

RSInews : Neonata abbandonata al freddo La piccola, che versa ora in condizioni critiche, era stata ritrovata nella località… -