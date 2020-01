Perugia, marocchino molesta clienti di un bar e aggredisce militari (Di domenica 5 gennaio 2020) Federico Garau Il 39enne magrebino, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, è finito dietro le sbarre ed ora rischia l'espulsione Momenti di forte tensione durante la serata dello scorso venerdì 3 gennaio a Città di Castello, un comune italiano in provincia di Perugia, dove un cittadino straniero in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta al consumo di sostanze alcoliche ha seminato il panico, molestando i clienti di un bar e scagliandosi contro i rappresentanti delle forze dell'ordine intervenuti per riportare la calma. L'episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato durante la tarda serata, quando l'extracomunitario, completamente ubriaco e fuori controllo, ha fatto il suo ingresso all'interno del locale. Qui, in balia dei fumi dell'alcol, ha cominciato ad importunare i numerosi clienti che ... Leggi la notizia su ilgiornale

Perugia marocchino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Perugia marocchino