Oroscopo della settimana, Simon & the stars, dal 6 al 12 gennaio 2020 (Di domenica 5 gennaio 2020) Oroscopo settimanale di Simon and the stars: le previsioni da lunedì 6 a domenica 12 gennaio Dal libro “L’Oroscopo 2020 – il giro dell’anno in dodici segni”, sveliamo alcune indicazioni sulle previsioni settimanali dell’Oroscopo dal 6 al 12 gennaio di Simon & the stars per ogni segno dello zodiaco. Venerdì 10, secondo l’Oroscopo della settimana di Simon and the stars, i nati sotto il segno dell’Ariete potranno concedersi qualche spesa per la casa, mentre la giornata del 9 sarà perfetta, per il Toro, per avanzare qualche richiesta professionale. In questo inizio del 2020 il cuore dei Gemelli è pieno di buoni propositi, mentre giorno 10 i nati Cancro si troveranno a dover fare una scelta. Oroscopo Simon & the stars della settimana prossima: previsioni astrologiche di altri segni zodiacali Sfogliando ancora le pagine del libro ... Leggi la notizia su lanostratv

