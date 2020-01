LIVE Roma-Torino 0-0, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: giallorossi in pressing alla ricerca del vantaggio (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” 42′ Entrambe le squadre molto alte, ma al momento restano molto attente. 40′ Errore di Veretout che stava per lanciare Berenguer in porta. 38′ Kolarov mette a rimorchio per Pellegrini che tira di prima intenzione, ma Sirigu dice ancora no al trequartista giallorosso. 36′ Ci prova da fuori Veretout, ma colpisce Zaniolo in fuorigioco. 34′ Partita che viaggia sulle fiammate delle due squadre con Zaniolo e Pellegrini molto più in forma di Perotti nei giallorossi. 32′ Belotti crossa dalla sinistra per Lukic che di testa tutto solo non trova la porta. 30′ Dzeko se ne va sulla destra e mette in mezzo per Pellegrini che prova al volo, respinge Izzo con il corpo. 28′ Giallo per Diawara che vedendosi saltato da Belotti lo spinge mandandolo a terra. 26′ ... Leggi la notizia su oasport

