La pupa e il secchione 2020: tra i concorrenti un ex tronista (Di domenica 5 gennaio 2020) La pupa e il secchione e viceversa: dopo aver annunciato a Verissimo i secchioni, sono stati rivelati sul Corriere le secchione e i pupi. Tra loro c'è una vecchia conoscenza dei telespettatori di Uomini e donne. Andiamo con ordine. Il 22 dicembre, nel salotto pomeridiano di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, è stata mandata in onda una clip con i sei secchioni. Ricordiamoli. Ci saranno: il ricercatore medico Raffaello Mazzoni, il latinista Giovanni Tobia De Benedetti, lo studente Giovanni Boni, il più intelligente d'Italia 2018 Lorenzo De Lauretis, il maestro di scacchi Andrea Santagati e lo sviluppatore di videogiochi Dario Massa. Se le pupe verranno svelate soltanto durante la messa in onda della prima puntata, non è lo stesso per i pupi. I due baldi giovani, che dovranno scambiare con le secchione il loro sapere per migliorarsi a vicenda, sono Stefano Beacco e ...

