Iran, migliaia in strada ad Ahvaz per il primo corteo funebre in memoria del generale Soleimani. Altri 4 funerali in programma (Di domenica 5 gennaio 2020) Decine di migliaia di persone hanno invaso le strade di Ahvaz per il corteo funebre in memoria del generale Qassem Soleimani, ucciso venerdì in un raid americano in Iraq, nel primo di tre giorni di lutto proclamati in Iran. Al corteo la gente sventolava bandiere rosse, il colore del “sangue dei martiri”, verdi per ricordare il colore dell’Islam e bandiere bianche decorate con slogan religiosi, oltre a ritratti del generale, piangendo e gridando “Morte all’America”. Il corteo è stato trasmesso in diretta dalla televisione di Stato, che ha listato a lutto lo schermo. Le bare del generale e Abu Mehdi al-Mouhandis, capo militare iracheno filo-Iraniano ucciso nella stessa operazione voluta da Donald Trump, sono state trasportate su un camion ornato di fiori e coperto da un telo con disegnata la cupola della Roccia di Gerusalemme. Il mezzo si è fatto stradamolto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

