Gazzetta: Gattuso si riconosce in Allan, il mediano re dei contrasti (Di domenica 5 gennaio 2020) Sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita scrive dell’affinità tra Gattuso ed Allan. “Ci sono uomini che in campo sono più importanti di altri e non è una questione tattica o di sistemi di gioco. Perché quegli uomini più di altri sanno interpretare i pensieri e il modo di essere di un allenatore. Ecco, sin dal primo momento fra Rino Gattuso e Allan è scattato qualcosa: nel modo simile di vedere calcio, di interpretarlo in campo al di là di posizione e ruoli”. Tra allenatore e calciatore si è subito instaurato un feeling particolare. Gattuso si riconosce nel brasiliano, che riesce a verticalizzare e a fare anche gol. “Ma non è solo un discorso di grinta, piuttosto di continuità e polmoni. Perché per anni Gattuso è stato solo «Ringhio», ma se al Milan e in Nazionale hai uno con i piedi di Andrea Pirlo a fianco, il tuo compito è quello di accorciare, di “riciclare” ... Leggi la notizia su ilnapolista

Capello alla Gazzetta : «Gattuso è bravo - ma De Laurentiis deve sostenerlo» : Fabio Capello parla del campionato in corso nell’intervista pubblicata oggi d alla Gazzetta dello Sport.Juve favorita, ma Inter pericolosissima con gli ultimi innesti in squadra e Lazio che deve solo crederci di più. Questi i pronostici del ex tecnico per lo scudetto del 2020. ma c’è anche il Napoli, un Napoli che non tiene il passo della grandi in questa stagione, ma che deve assolutamente recuperare gli stimoli giusti e la ...

Gazzetta : Insigne e Gattuso insieme per rilanciare il Napoli : Sarà la coppia Insigne - Gattuso a rilanciare il Napoli in questa nuova fase della stagione secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport oggi. Il nuovo tecnico ha deciso da subito di puntare sul capitano per svoltare dalla situazione di crisi in cui giaceva la squadra e l’abbraccio arrivato dopo la vittoria contro il Sassuolo hanno suggellato questo patti silenzioso tra i due entrambi hanno avuto buone ragioni per stringersi l’uno con ...

Gazzetta : Gattuso spera di recuperare Koulibaly per l’Inter : Gattuso è alle prese con l’emergenza in difesa, dopo gli infortuni di Koulibaly , Maksimovic, Manolas e Luperto. Il tecnico, soprattutto, spera nel recupero di Kalidou. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il difensore senegalese sta meglio e Gattuso punta a valutare le sue condizioni per sfruttarlo già contro l’Inter, a gennaio. Scrive il quotidiano sportivo: “Ci proverà, l’allenatore, a recuperare il difensore ...

Gazzetta : Gattuso frena lo scambio Politano-Llorente : frena ta brusca, secondo la Gazzetta dello Sport, per il possibile scambio tra Llorente e Politano. L’Inter di Conte resta molto interessata allo spagnoli, mentre il Napoli ha cominciato ad avere le prime perplessità su Politano. Il calciatore nerazzurro non avrebbe convinto in pieno Gattuso che preferirebbe tenersi Llorente, anche se non è una scelta definitiva Sono due i nomi che Conte vorrebbe per rinforzare il suo attacco: Giroud, ...

Gazzetta : la filosofia tutta furia agonistica di Gattuso sta entrando nella testa di Insigne e compagni : Non era scontato che solo dopo due partite della gestione Gattuso il Napoli riuscisse a tornare, commenta oggi la Gazzetta dello Sport. Bisogna sperare che questo non sia un fuoco di paglia ma l’inizio di un percorso che porti il Napoli a tornare a competere come le compete. La vittoria di ieri contro il Sassuolo e frutto della furia agonistica messa in campo nella ripresa e della nuova mentalità che Gattuso sta cercando di passare ai ...

Gazzetta : La vittoria contro il Sassuolo è una liberazione per Gattuso - ma quanta sofferenza : 90 minuti che racchiudono tutto il momento del Napoli. La vittoria contro il Sassuolo , scrive la Gazzetta dello Sport, non sarà sicuramente la cura, ma può rappresentare il punto di svolta, soprattutto dal punto di vista psicologico per la squadra. Sicuramente è una vittoria che libera Gattuso da molti fantasmi che lo avevano appesantito non appena arrivato sulla panchina del Napoli. La squadra non ha espresso un buon gioco nel primo tempo, ...

Gazzetta : Gattuso punta su Ghoulam e spera di averlo a disposizione dopo la sosta natalizia : Gattuso non vuole rinunciare a Ghoulam . l’allenatore calabrese è convinto di riuscire a recuperare completamente i terzino e frena per adesso il mercato del Napoli. Vero però, come scrive la Gazzetta dello sport, che in quella posizione la squadra a davvero pochi calciatori validi da poter mettere in campo “L’unico ricambio sulle fasce resta il solo Hysaj, perché Ghoulam non è ancora del tutto recuperato. Gattuso si augura di ...

Gazzetta : Gattuso intensifica gli allenamenti e i calciatori accusano affaticamenti muscolari : Il passaggio di consegne tra Ancelotti e Gattuso non è stato indolore per la squadra. Prima dell’esonero di Carlo si era parlato a lungo di fantomatiche richieste dei calciatori per allenamenti più intensi e lunghi, così il nuovo allenatore, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, dopo aver constatato un calo atletico dei calciatori avrebbe deciso di correre ai ripari Da Ancelotti, ha ereditato una squadra non al massimo dal punto ...

Gazzetta – Sassuolo-Napoli - Gattuso dà ancora fiducia a Insigne : Non ci sarà in campo Dries Mertens per la gara contro il Sassuolo secondo la Gazzetta dello Sport. Le sue condizioni non sono ancora completamente ristabilite e ieri ha lavorato ancora in disparte. L’attaccante belga farà di tutto per esserci e partire almeno dalla panchina come col Parma, ma il nodo verrà sciolto domani. Gattuso prepara il 4-3-3 pensando si schierare invece Fabian Ruiz in posizione centrale come fatto nel finale di sabato ...

Gazzetta : Gattuso punta al rilancio di Lozano : Lozano non ha avuto un inserimento semplice nel Napoli, il messicano dopo la prima gara a Torino ha cominciato a soffrire un po’, innanzitutto, come scrive la Gazzetta dello Sport, per problemi di adattamento ad un campionato che non conosceva soprattutto Lozano ha avuto problemi sotto il profilo tattico. Perché il giocatore più costoso dell’era De Laurentiis (50 milioni, comprensivi di commissioni) è stato ingaggiato per dare profondità ...

Gazzetta : Gattuso ha capito che il problema non erano il modulo e gli allenamenti di Ancelotti : La partita contro il Parma è stata una doccia fredda per Gattuso . Il tecnico era arrivato sulla panchina del Napoli con la convinzione che esaudire le famose richieste dei calciatori sul modulo e gli allenamenti avrebbe riportato le cose al loro posto e migliorato il loro rendimento. È bastata la prima pre ricredersi, come scrive oggi Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello Sport Rimettere a posto i cocci non sarà un’impresa semplice. Se n’è ...

Gazzetta : Insigne non c’è - ancora fischi per lui. O Ancelotti o Gattuso - non cambia niente : Insigne continua a deludere. Nonostante sia tornato nella sua comfort zone, nel ruolo che tanto gli piace nella Nazionale di Mancini e che tanto aveva richiesto ad Ancelotti , il capitano ha messo in campo una prestazione disastrosa secondo la Gazzetta dello Sport Il capitano non c’è. Anche stavolta è uscito dal campo accompagnato dai fischi del San Paolo. Ormai sembra logoro, stanco di questo rapporto che non gli trasmette più ...

Gazzetta : azzurri stanchi - ma soddisfatti dopo gli allenamenti di Gattuso : stanchi , ma soddisfatti , così appaiono i calciatori del Napoli dopo i primi giorni di allenamento con il nuovo mister Rino Gattuso . Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Rino abbia voluto andare incontro alle richieste degli stessi giocatori che già con Ancelotti avevano manifestato la necessità di allenarsi con maggiore intensità I nuovi metodi di Gattuso li hanno apprezzati i calciatori. Se lo sono ritrovati tra di loro ...

Gazzetta : Gattuso e la sua idea di portare De Laurentiis a Castel Volturno : Da quando è arrivato il nuovo allenatore, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è stranamente sempre presente a Castel Volturno . Sono due giorni che segue da vicino gli allenamenti della squadra e sembra essere tornato finalmente a parlare con i suoi calciatori. Tutto merito di Rino che , gli ha espressamente chiesto, secondo la Gazzetta dello Sport di essere più presente Il campo come luogo di divertimento. Questo insegue Gattuso che ...

Gazzetta : Gattuso va ad abitare nell’ex appartamento di Lavezzi : Rino Gattuso è il nuovo allenatore del Napoli. Ha scelto la nostra città, che ama da sempre e che conosce anche abbastanza bene, in virtù delle vacanze spesso fatte in costiera e a Capri. La Gazzetta dello Sport dà indicazioni su dove il nuovo tecnico partenopeo ha scelto di andare ad abitare. “Vivrà sul mare, nello stesso appartamento che in passato è stato occupato dal Pocho Lavezzi. Lì, dove basta allungare la mano per toccare le acque ...

