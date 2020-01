Dakar 2020, Carlos Sainz: “Potevo andare meglio, ma va bene cominciare con un terzo posto” (Di domenica 5 gennaio 2020) Comincia con un ottimo terzo posto di tappa la Dakar 2020 di Carlos Sainz, leggendario pilota spagnolo classe 1962 impegnato su Mini nella sua tredicesima Maratona del Deserto. Quella di quest’anno rappresenta la prima edizione della storia da disputare integralmente in Arabia Saudita dopo dieci annate consecutive in Sud America. Nel primo stage Jeddah-Al Wajh da 752 km con 319 km di prova speciale, Sainz ha avuto qualche contrattempo di troppo nei primi settori per poi scatenarsi nel finale con una bellissima rimonta. Il nativo di Madrid ha chiuso con 2’50” di ritardo dal sorprendente lituano Vaidotas Zala, vincitore della prova, mentre la seconda piazza occupata dal francese Stephane Peterhansel è distante solo 36″. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Sainz a Marca: “La giornata sarebbe potuta andare molto bene, ma alla fine non è andata così male. ... Leggi la notizia su oasport

