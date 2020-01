Cus Avellino si sbizzarrisce: 13-0 contro il Valdiano e primato confermato (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – È goleada a Sala Consilina dove i biancoverdi di mister Venezia con un parziale di 0-13 vincono contro la malcapitata Virtus Valdiano. Tutto semplice per i lupi che dall’inizio alla fine controllano e ammazzano la gara. La cronaca: Subito 1-0 per il Cus Avellino con punizione di Cordua e raddoppio targato Cordua su assist di Galeotafiore che mette la terza firma al parziale. 3-0 a fine primo tempo. Ripresa tutta in discesa per gli uomini di Venezia che prima con Tarantino si portano sul 4-0 e poi con Pacilio, che di fila ne piazza 3, si porta sul 7-0. Non finisce ancora la gara, è tempo di segnare per il baby Guerriero che poi ci prende gusto e ne fa tre in totale per festeggiare le prime marcature tra i grandi. Ancora un’altra tripletta, questa volta di Mogilllo che fissa il parziale sul 13-0. Prima gioia del nuovo ... Leggi la notizia su anteprima24

