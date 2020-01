Cacciari e le sardine: «portano in piazza migliaia di persone senza dire nulla» (Di domenica 5 gennaio 2020) L'ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, parla anche delle sardine ed esprime un giudizio non proprio positivo Leggi la notizia su firenzepost

FirenzePost : Cacciari e le sardine: «portano in piazza migliaia di persone senza dire nulla» - fabcal1 : RT @MarcoSanavia1: Cacciari sulle sardine:”Dovranno decidersi. Certo non possono continuare a portare in piazza migliaia di persone senza d… - arwen0506 : RT @MarcoSanavia1: Cacciari sulle sardine:”Dovranno decidersi. Certo non possono continuare a portare in piazza migliaia di persone senza d… -