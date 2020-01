Avellino, nel mirino un difensore del Picerno: trattativa in salita (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – “Dobbiamo fare qualcosa dietro. Anche lì siamo contati”. Ezio Capuano ha analizzato così il mercato dell’Avellino nella conferenza stampa dopo il rinnovo contrattuale. Diversi sono i nomi vagliati o proposti al duo Musa–Martone. Tra questi figura Bertolo (’91) attualmente in forza al Picerno. Il difensore etneo ha collezionato 18 presenze, 1 gol e 2 assist nel girone d’andata con la formazione di Giacomarro. Uno dei migliori difensore fin qui per la formazione lucana. L’Avellino avrebbe offerto uno scambio con Alfageme, ma quest’ultimo non convince il Picerno. La società rossoblù cerca una punta è vero. Tra i profili vagliati ci sono Ripa e Gerardi. L’argentino, al suo secondo anno con i lupi, non convince del tutto la dirigenza potentina. Si vedrà. Il tutto mentre il tecnico dei lupi ... Leggi la notizia su anteprima24

