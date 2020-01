The Witcher chiama Siri: la serie Netflix crea problemi agli utenti Apple (Di sabato 4 gennaio 2020) The Witcher, la nuova serie fantasy di Netflix, ha un buffo effetto collaterale per alcuni utenti Apple che si affidano a Siri. The Witcher, la nuova serie fantasy di Netflix basata sull'omonima saga letteraria e videoludica, ha un buffo ma non del tutto inatteso effetto collaterale per alcuni utenti Apple a causa di Siri. Nello show esiste infatti un personaggio importante di nome Ciri (diminutivo di Cirilla), una principessa dotata di poteri magici. La pronuncia è sostanzialmente identica a quella di Siri, l'assistente virtuale presente sui dispositivi Apple, e la cosa ha avuto conseguenze divertenti per chi guarda la serie su schermi con il sistema operativo dell'azienda, dato che Siri si confonde ogni volta che nello show viene interpellata Ciri. Come riportato ... Leggi la notizia su movieplayer

