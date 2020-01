Roma Torino, Fonseca non convoca Fazio. Infortunio per il centrale (Di sabato 4 gennaio 2020) Roma Torino, Fazio non convocato da Fonseca per la sfida. Per l’argentino affaticamento all’adduttore che lo terrà ai box Paulo Fonseca ha stilato la lista dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Torino. Assenti gli annunciati Kluivert e Pastore, a cui si è aggiunto anche il nome di Federico Fazio. Il centrale argentino sarà costretto a guardare la partita dalla tribuna a causa di un affaticamento muscolare all’adduttore. Spazio, quindi, per la confermatissima coppia composta da Smalling e Mancini. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

