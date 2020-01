Principe Carlo: cosa c’è di vero sull’imminente divorzio con Camilla? (Di sabato 4 gennaio 2020) Il biglietto di auguri di buon 2020 che il Principe Carlo e sua moglie Camilla hanno inviato a tutte le associazioni benefiche con cui i due reali sono in contatto (auguri peraltro pubblicati sui profili social di Clarence House) hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai sudditi di sua maestà. L’intero Regno Unito è stato con il fiato sospeso per un possibile, imminente annuncio circa un possibile divorzio tra i due coniugi. Le voci di corridoio sono iniziate nel corso dell’ultimo viaggio effettuato da Carlo e Camilla in Nuova Zelanda. I due si amano da 48 anni, ma solamente nel 2005 si sono potuti unire in matrimonio. Ebbene, pare nel corso dell’ultima uscita dalla Gran Bretagna, i due avessero deciso di chiudere il loro rapporto. La duchessa di Cornovaglia aveva infatti lasciato da solo l’erede al trono d’Inghilterra nel corso della visita di stato. A ... Leggi la notizia su kontrokultura

