Possibile aspetto di LG G9, top di gamma in uscita al MWC 2020 (foto) (Di sabato 4 gennaio 2020) Eravate in attesa di ricevere notizie su LG G9? Finalmente possiamo accontentarvi. OnLeaks ne ha divulgato i primi render basati su disegni CAD. Non dovrebbe mancare il notch al dispositivo, per l'alloggio della fotocamera frontale, che sarà a forma di 'U'. Le cornici sembrano essere state assottigliate rispetto alla precedente generazione, così com'è cresciuto il rapporto screen-to-body. La diagonale del pannello pare essere compresa tra i 6.7 ed i 6.9 pollici, con il sensore di impronte digitali collocato al di sotto. Il device dovrebbe misurare 169,4x77,6x8,8mm con uno spessore di 9.4mm per via della fotocamera non propriamente a filo di scocca. https://twitter.com/OnLeaks/status/1213111358675390464 Notiamo anche la porta USB-C, il pulsante dedicato a Google Assistant ed il jack per le cuffie da 3.5mm. La fotocamera posteriore è composta da quattro sensori disposti in senso ... Leggi la notizia su optimaitalia

Presto sarà Possibile personalizzare l’aspetto dell’orologio digitale dell’Ambient Display su MIUI 11 : L'orologio digitale della modalità ambiente di MIUI 11 sta per rifarsi il volto con un nuovo look e nuove possibilità di personalizzazione: l'aggiornamento dovrebbe arrivare sulla versione stabile della ROM nelle prossime settimane. L'articolo Presto sarà possibile personalizzare l’aspetto dell’orologio digitale dell’Ambient Display su MIUI 11 proviene da TuttoAndroid.

