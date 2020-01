Parma, si lavora con la Spal all’acquisto di Kurtic (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Parma spinge in questa sessione di mercato per l’arrivo di Kurtic. Anche la Spal è al lavoro alla ricerca di un attaccante Il 2020 e soprattutto il mercato di gennaio porteranno delle grandi novità in casa Parma e non solo. Il ds Faggiano infatti ha promesso all’allenatore l’arrivo di Kurtic. La società è in contatto con la Spal ma la richiesta dei ferraresi di 5 milioni sta rallentando la trattativa. Come riporta la Gazzetta dello Sport anche in casa Spal si lavora sul mercato alla ricerca di un attaccante: in cima alla lista dei desideri c’è Pinamonti del Genoa vista anche l’imminente uscita di Moncini che andrà al Benevento. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

