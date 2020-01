Paola Barale svela perché finì con Gianni Sperti e parla di Maria De Filippi (Di sabato 4 gennaio 2020) Paola Barale si racconta a La Confessione e svela il vero motivo dell’addio a Gianni Sperti, parlando anche dei gossip sul suo legame con Maria De Filippi. I due si incontrarono negli anni Novanta a Buona Domenica, poi la nascita di un’amicizia molto forte e in seguito l’amore, sfociato nel 1999 nelle nozze. Tre anni dopo il matrimonio di Paola e Gianni terminò bruscamente. Da allora nessuno dei due ha più voluto parlare di quel periodo. Oggi gli ex non hanno nessun rapporto e raramente sia Sperti che la Barale rilasciano dichiarazioni sul loro passato insieme. I fan si sono chiesti sempre cosa sia accaduto fra loro e una risposta arriva dall’intervista che la showgirl ha rilasciato a Peter Gomez. “Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità: il lavoro – ha confessato -. Lui lavorava, ma non sempre. I bambini si fanno quando c’è stabilità”. ... Leggi la notizia su dilei

