Luca Onestini a Rivelo | le parole sull’esperienza a Uomini e Donne e su Soleil Sorge

Luca Onestini e la vitiligine : “A 15 anni il coach voleva mettessi i pantaloni lunghi con 50 gradi” : L'ex tronista ospite a Rivelo da Lorella Boccia, parla della vitiligine, una patologia che lo accompagna sin da ragazzino, quando sui campi di calcio veniva insultato dal coach: "Che ci fai coi pantaloni corti? Che schifo, copriti. Gli mangiai la faccia." Sul GF racconta di quando gli autori non lo fecero entrare nella casa: "Barbara D'Urso? Sapeva che ci tenevo molto".Continua a leggere

Luca Onestini si svela a Rivelo : parla di Soleil - della mancata ospitata al Grande Fratello e delle nozze con Ivana : Luca Onestini a Rivelo è tornato a parlare di Soleil, del Grande Fratello e Barbara d’Urso e della sua relazione con Ivana Mrazova Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Luca Onestini, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino è stato ospite di Lorella Boccia a Rivelo, nella puntata andata in onda ieri 2 gennaio su Real Time. Onestini è tornato a parlare della sua relazione con Soleil Sorge, i due si erano ...

Luca Onestini a Rivelo : “mi dissero di coprirmi perché avevo la vitiligine” : Luca Onestini ha deciso di raccontarsi davanti alle telecamere di Rivelo, il programma in onda su Real Time ogni Giovedì e condotto da Lorella Boccia. Uno degli argomenti trattati è stata la vitiligine. Il bel 27enne non è di certo un volto nuovo in tv, infatti è conosciuto al grande pubblico grazie alle sue partecipazioni a Uomini e Donne, come tronista, e poi al Grande Fratello Vip come concorrente. Durante l’intervista si è ...

Ivana Mrazova dedica parole speciali a Luca Onestini per il suo compleanno : “Mi ha regalato te” : Ivana Mrazova e Luca Onestini più innamorati che mai, la bellissima modella posta una romantica dedica per il fidanzato nel giorno del suo compleanno Continua a gonfie vele la bellissima storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, i due si sono conosciuti e innamorati in una delle passate edizioni del Grande Fratello Vip, da quel momento non si sono più separati. I due sui social si mostrano sempre più innamorati e felici, insieme ...

