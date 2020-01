LIVE Atp Cup 2020, 4 gennaio in DIRETTA: Nadal-Basilashvili 4-3, Djokovic-Anderson 7-6 2-2 (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:01 SERBIA-SUDAFRICA – Anderson non molla e continua a servire bene, match molto equilibrato sin qui. 12:59 SPAGNA-GEORGIA – Nadal difende a 0 il servizio e sale sul 4-3. 12:57 SERBIA-SUDAFRICA – Djokovic si riporta sul 2-2 con un game dominato grazie a quattro prime di alto LIVEllo. 12:55 AUSTRIA-CROAZIA – Iniziato il terzo e decisivo set tra Thiem e Coric. 12:54 SPAGNA-GEORGIA – Basilashvili annulla una palla break a Nadal e mantiene il servizio: 3-3 al primo set. 12:51 SERBIA-SUDAFRICA – Il secondo set di Djokovic-Anderson comincia senza break: 2-1 per il sudafricano. 12:47 AUSTRIA-CROAZIA – Thiem si impone 6-2 su Coric nel secondo set, la partita verrà decisa al terzo. 12:46 SPAGNA-GEORGIA – Nadal-Basilashvili 3-2 al primo set, servizio al georgiano. 12:44 SERBIA-SUDAFRICA – Alla ... Leggi la notizia su oasport

