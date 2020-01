Juventus, parla Szczesny: dalla Supercoppa persa, ai colpi di mercato (Di sabato 4 gennaio 2020) Juventus, parla Szczesny: dalla Supercoppa persa, ai colpi di mercato Il portiere della Juventus Wojciech Szczęsny ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nella quale ha toccato diversi argomenti, compreso quello legato a Dejan Kulusevski, neo arrivo in casa bianconera per il quale l’estremo difensore polacco ha riservato delle belle parole. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni. LEGGI ANCHE: Var e fuorigioco, possibili novità in arrivo: torna la tolleranza sui millimetri? Le parole di Szczesny Szczesny ha parlato di tanti temi, tra i quali anche la sconfitta della Juventus arrivata nella finale di Supercoppa contro la Lazio e la voglia di ripartire con il verso giusto: “La delusione c’è ancora perché abbiamo perso un trofeo. Abbiamo parlato tra di noi e siamo pronti a ripartire con tante fame e voglia di vincere tutti i trofei possibili in questo ... Leggi la notizia su termometropolitico

pisto_gol : Per non dimenticare Marco Travaglio parla di Moggi e dei suoi rapporti con la juventus in un fuori onda - gilnar76 : Conferenza stampa Maran: quando parla il tecnico per #Juve Cagliari #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… - goMauricegooo : RT @pisto_gol: Per non dimenticare Marco Travaglio parla di Moggi e dei suoi rapporti con la juventus in un fuori onda -