Italia Viva voterà a favore del processo per Matteo Salvini sul caso Gregoretti (Di sabato 4 gennaio 2020) Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, voterà a favore del processo per Matteo Salvini sul caso Gregoretti. A dirlo sono il coordinatore Ettore Rosato e il capogruppo al Senato, Davide Faraone.“Salvini nella sua memoria ci ha spiegato che il caso Gregoretti è identico a quello della Diciotti - afferma Rosato -. Salvini certamente conosce le carte meglio di noi, e se lui dice che i casi sono identici, noi ci comporteremo in modo identico, votando come per la Diciotti a favore dell’autorizzazione al processo contro Salvini”.Dello stesso avviso è Faraone che in un’intervista a La Notizia dice: “La posizione di Italia Viva è molto chiara: in questo caso, come del resto accadde a marzo con quello della nave Diciotti, i nostri esponenti in giunta voteranno esclusivamente guardando le carte. Se Gregoretti varrà Diciotti, allora ... Leggi la notizia su huffingtonpost

