Iran e Stati Uniti: come la pensava Matteo Salvini nel 2014 (Di sabato 4 gennaio 2020) Non solo Donald Trump – che, come ricorda qualcuno, twittava nel 2012 contro Obama proprio sull’intervento americano conto l’Iran – anche qualcun altro sembra aver cambiato idea sulle modalità di intervento in Medio Oriente. Il 3 gennaio 2020, Matteo Salvini pubblica un post Facebook a sostegno dell’operazione militare di Trump e l’uccisione di Soleimani: Donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo, un terrorista islamico, un nemico dell’Occidente, di Israele, dei diritti e delle libertà. L’undici settembre 2014, il Presidente degli Stati Uniti Obama aveva annunciato una campagna di raid aerei contro i militanti dell’Isis in Siria, in particolare a confine con l’Iraq. La Russia aveva dichiarato di non ... Leggi la notizia su open.online

limesonline : Buongiorno, L’uccisione nella notte di Qassem #Soleimani rivela, oltre il livello raggiunto dalla guerra USA-Iran,… - RaiNews : La Guida suprema iraniana #Khamenei minaccia vendetta contro gli Stati Uniti #Soleimani #Iraq #Iran - wireditalia : Qassem #Soleimani era la figura chiave di molto di ciò che è successo in Medio Oriente nell'ultimo decennio. #Trump… -