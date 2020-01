Greta Thunberg: perchè su Twitter si fa chiamare “Sharon”? (Di sabato 4 gennaio 2020) Probabilmente è un particolare che è sfuggito a poche persone: Greta Thunberg, la celebre ambientalista svedese, ha cambiato il suo nome su Twitter. Ora la giovane attivista si fa chiamare “Sharon”. Ma come mai ha preso questa decisione? Il motivo è molto semplice. Greta Thunberg, cambiando il suo nome in “Sharon”, ha voluto scherzare su una gaffe avvenuta recentemente al quiz televisivo britannico Celebrity Mastermind. L’attrice Amanda Henderson, nota principalmente per la serie di BBC Casualty, era la protagonista della puntata. Alla domanda del conduttore su come si chiamasse l’“attivista svedese che si occupa di cambiamento climatico”, la Henderson ha risposto, tra l’imbarazzo generale, “Sharon”. La risposta è stata data decisamente a casaccio, tradita anche dall’espressione del volto dell’attrice, la quale ... Leggi la notizia su notizie

Agenzia_Ansa : Greta compie gli anni e scende in piazza @GretaThunberg #ANSA - massimcoppola : Greta Thunberg ha cambiato il suo nome Twitter. Ora si chiama Sharon. Guardate il video e capirete perché. O è un g… - Notiziedi_it : Greta Thunberg diventa Sharon su Twitter – Ultima Ora -