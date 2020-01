Golden Globe 2020, guida per vedere la premiazione (Di sabato 4 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Manca poco all’assegnazione dei Golden Globe 2020. La cerimonia in cui saranno consegnati i premi per la televisione e il cinema decisi dalla Hollywood Foreign Press Association si terrà al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, California, nella notte fra il 5 e il 6 gennaio 2020. Si tratta della 77esima edizione, appunto, di questi riconoscimenti, che sono fra i più importanti per quanto riguarda l’industria dello spettacolo americano: certe volte preannunciano e altre sovvertono quelli che saranno i vincitori di altre manifestazioni, come gli Oscar per il cinema o gli Emmy per la televisione. Le nomination di quest’anno mettono in campo parecchi pezzi forti: dal lato dei film si sfidano titoli molto apprezzati e chiacchierati, quali The Irishman, Storia di un matrimonio, Joker, C’era una volta… a Hollywood e Parasite. Fra le serie tv e le miniserie, invece, si ... Leggi la notizia su wired

