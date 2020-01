Gaia e Camilla, la verità di Genovese ai magistrati: “Non andavo a più di 50 all’ora” (Di sabato 4 gennaio 2020) Pietro Genovese, il 20enne figlio del regista Paolo che lo scorso 21 dicembre ha investito e ucciso a Roma Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, è stato interrogato dal Giudice per le indagini preliminari Bernadette Nicostra. Genovese ha dato la sua versione su quanto accaduto quella notte in Corso Francia. Nell’interrogatorio, il 20enne è più volte scoppiato in lacrime. Al Gip ha dichiarato: “Sono ripartito con il verde, al semaforo che si trova all’altezza dello svincolo del Foro Italico. Questo lo ricordo. Ma le ragazze non le ho proprio viste, ho sentito una botta sul cofano, dopo l’impatto non riuscivo a fermarmi. Non so esattamente a quanto andassi, ma non credo di avere superato i 50 chilometri orari”. Nell’interrogatorio di giovedì 2 gennaio Genovese si è anche detto “sconvolto e devastato per quello che è successo”. Secondo quanto riferito dai suoi ... Leggi la notizia su tpi

repubblica : Videodenuncia Roma, dopo Gaia e Camilla nulla è cambiato: a Corso Francia ancora attraversamenti irresponsabili - Agenzia_Ansa : Si distrae per guardare fiori per Gaia e Camilla, tampona auto della polizia a Corso Francia a #Roma #ANSA - MediasetTgcom24 : Roma, si distrae per guardare fiori Gaia e Camilla: tampona auto polizia #Roma -