Freddie Mercury: a 28 anni dalla sua morte continua a inviare regali di Natale ai suoi amici (Di sabato 4 gennaio 2020) Sono passati 28 anni dalla morte di Freddie Mercury eppure i suoi amici e i familiari più stretti continuano a ricevere regali di Natale grazie ad un lascito ai magazzini Fortnum & Mason. A 28 anni dalla sua morte Freddie Mercury continua a inviare regali di Natale ai suoi amici e familiari. Ogni anno infatti, i fattorini dei celebri magazzini Fortnum & Mason, consegnano cesti natalizi ai parenti e agli amici del cantante dei Queen, scomparso nel 1991 a soli 45 anni a causa di complicazioni dovute all'AIDS. Una rockstar è come il rock and roll, non muore mai, continua a vivere grazie ai suoi successi. Freddie Mercury, il frontman dei Queen, scomparso nel novembre del 1991, ha trovato un altro modo per essere ricordato dagli amici: continua ad inviargli regali anche dopo ... Leggi la notizia su movieplayer

