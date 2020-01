Corte dei Conti: “Il 2020 sarà un anno difficile per l’economia italiana” (Di sabato 4 gennaio 2020) Il rapporto della Corte dei Conti sulla situazione economica del paese: “Il 2020 sarà un anno difficile per l’economia italiana, una sfida difficile per il governo. La condizione di fragilità dei Conti espone a rischi” “L’economia italiana è fragile. L’anno nuovo sarà impegnativo sul fronte Conti pubblici. E la crescente incertezza di questi ultimi ci … L'articolo Corte dei Conti: “Il 2020 sarà un anno difficile per l’economia italiana” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Capezzone : +++Oggi su @laveritainfo+++ #Autostrade ormai indifendibili, dopo report Corte dei Conti e altri crolli. Che può su… - Agenzia_Ansa : Corte dei Conti: 2020 anno impegnativo, finanze Italia fragili #ANSA - Tg3web : Il mondo dell'università si schiera per chiedere l'evacuazione dei campi libici. Un centinaio di accademici ha sott… -