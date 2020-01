Calciomercato Napoli, per Ivan Juric l’Hellas Verona non cederà subito Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani (Di sabato 4 gennaio 2020) Alla vigilia di SPAL-Verona, il tecnico degli scaligeri Ivan Juric ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa parlando anche di argomenti di Calciomercato che interessano il Napoli, viste le trattative per Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani. “Mercato? Quando le cose non vanno bene gli allenatori cercano sempre scuse. Un po’ distrae, può influire perché sono tutti umani. Bisogna essere forti come gruppo, alcuni reagiscono in un modo, altri diversamente. Per noi allenatori non è il massimo. Non ho chiesto niente. Il rapporto con la società è chiaro, a inizio anno avevamo standard minimi, cercavamo uomini con potenziale inespresso. Per me non è cambiato niente, rimane il fatto che abbiamo pochi risorse perché questa è una società sana che non vuole fare debiti. Se non succede niente andiamo avanti così, se arrIvano risorse devi fare un passo avanti. I nomi in uscita li ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

