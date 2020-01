Benevento, incetta di riconoscimenti: dopo Montipò tocca a un difensore (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – La Strega sempre più protagonista del campionato di serie B. La formazione di Pippo Inzaghi domina il torneo cadetto e alla ribalta salgono inevitabilmente i calciatori giallorossi. Ieri Montipò è stato eletto dai tifosi miglior portiere del girone di andata, mentre oggi è il turno di Luca Caldirola. Il mancino è stato infatti votato come miglior difensore dopo il giro di boa dai fan della Lega B. “Un premio da dividere sicuramente con i compagni di reparto, e non solo. Il Benevento Calcio è lassù anche grazie ad una difesa quasi impeccabile“, si legge sul profilo della federazione cadetta. Del resto la truppa guidata di Inzaghi vanta la miglior retroguardia del torneo con nove reti incassate in 19 gare disputate, avendo mantenuto la porta inviolata in 13 circostanze. Un altro piccolo ma significativo riconoscimento, insomma, ... Leggi la notizia su anteprima24

Benevento incetta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Benevento incetta