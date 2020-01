Xbox Series X e PS5 non avranno un impatto sulle vendite di Nintendo Switch (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nintendo Switch ha colmato il divario tra la console dell'azienda e il mercato dei portatili. L'ibrida è stata un enorme successo che può essere utilizzata proprio come una normale console o in viaggio.E anche se Xbox Series X di Microsoft e PlayStation 5 di Sony arriveranno nel 2020, i numeri indicano che il successo di Switch continuerà.Mat Piscatella, analista di NPD, ha condotto un sondaggio che mostra come il 40% dei possessori Switch negli Stati Uniti possiede anche altre console. Tenendo conto del numero di persone intervistate nel sondaggio PlayerPulse, è emerso che Switch viene utilizzato dalla maggior parte delle persone come hardware supplementare.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

