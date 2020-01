Valentina Persia: “La morte del mio compagno fu un grande dolore, Leo Gullotta mi aiutò” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Valentina Persia e il grave lutto che l'ha colpita, la morte del compagno Salvo: "Ho avuto l'amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo". A "Vieni da me" tesse le lodi per Leo Gullotta: "Mi aiutava, mi spinse a continuare a recitare e mi è stato molto vicino". Leggi la notizia su tv.fanpage

Salvo - ex fidanzato morto Valentina Persia/ Chi è? 'Era una persona fantastica' : Valentina Persia racconta la morte del suo fidanzato Salvo, avvenuta prematuramente nel 2004. 'Ho vissuto 4 anni d'amore'

