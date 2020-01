Trump fa assassinare Soleimani (Di venerdì 3 gennaio 2020) Se la follia può orientare la geopolitica la scelta comune di Trump e del Pentagono di uccidere a Baghdad il generale Qassem Soleimani, capo della Forza Al Quds (i reparti d'eccellenza dell'esercito iraniano) e l'uomo di fatto più potente della nazione dopo la Guida Suprema Ali Khamenei, è un passo che aiuta nuove escalation di guerra. Ampliando i conflitti locali già in corso, quelli che da tempo divorano vite inermi in Siria, Yemen e in Iraq. E quelli che si preparano su scenari devastati, (...) - Mondo / USA, Iraq, Guerra, Bombardamento, Bagdad Leggi la notizia su feedproxy.google

fainformazione : Trump fa assassinare il generale iraniano Qasem Soleimani, Teheran minaccia una dura vendetta Questo venerdì il 62… - fainfoesteri : Trump fa assassinare il generale iraniano Qasem Soleimani, Teheran minaccia una dura vendetta Questo venerdì il 62… - lamiadobermann : Tutti quelli che esultano per la decisione di #Trump di assassinare #Suleimani preparino armi e bagagli e vadano a… -