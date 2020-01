Traffico Roma del 03-01-2020 ore 16:30 (Di venerdì 3 gennaio 2020) A Roma NORD, RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO, E DA VIA DEI DUE PONTI VERSO IL GRA. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA VIA SALARIA LL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE PER ENTRAMBE LE CARREGGIATE. AI PARIOLI, FINALMENTE RIAPERTA VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, IN PRECEDENZA CHIUSA PER ALLAGAMENTI ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI: IL Traffico è DEVIATO SU VIA DI SAN VALENTINO E CI SONO INCOLONNAMENTI PROPRIO SU VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI A PARTIRE DA VIALE TIZIANO. NEL RIONE MONTI ANCORA CHIUSO PER dissesto del manto stradale Largo Corrado Ricci. A Roma SUD, SULLA VIA PONTINA, INCIDENTE SULLA COMPLANARE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO: CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DA VIA DI VALLERANO VERSO POMEZIA. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE ... Leggi la notizia su romadailynews

