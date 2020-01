Svelato Rob.Y, al CES di Las Vegas la piattaforma robotizzata per veicoli intelligenti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il mezzo del futuro connetterà intelligenza visiva e intelligenza motoria. Proprio come l’uomo. Si chiama Rob.Y, la piattaforma robotizzata che viene presentata in anteprima mondiale al CES di Las Vegas dal 7 al 10 gennaio 2020. Ispirandosi alla relazione tra corteccia visiva e motoria del cervello umano, Rob.Y applica ai veicoli la sensoristica, l’occhio che consente al veicolo di percepire cosa accade attorno a sé, e la sua «Dynamic Cortex», un sistema centralizzato proprietario che «orchestra» tutta la dinamica del veicolo coordinando le varie componenti. Soluzione nata in E-Shock, società di e-Novia, la Fabbrica di Imprese, Rob.Y è una delle novità di punta presentate al CES dal gruppo italiano: dopo questo esordio Rob.Y effettuerà i primi test autonomi durante il secondo trimestre del 2020. Lo chassis digitale lungo quattro metri e mezzo di Rob.Y è un modulo automatizzato ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

