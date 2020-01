Si lancia da un cavalcavia ma il paracadute non si apre: muore un ex concorrente di Tu Sì Que Vales (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un tragico evento quello che ha coinvolto Luca Barbieri, paracadutista professionista di 25 anni della provincia di Parma che tre anni fa si esibì a Tu Sì Que Vales, il talent show in onda su Canale 5. Il ragazzo aveva una grande esperienza alle spalle ed aveva già effettuato centinaia di salti, ma l’ultimo purtroppo è stato fatale. Luca si è recato su un cavalcavia di Caltanissetta, si è lanciato, ma qualcosa è andato storto e il suo paracadute non si è aperto. L’impatto è stato violentissimo e i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. A dare l’allarme è stata un’amica di Luca che lo ha accompagnato fino all’inizio del viadotto, da anni chiuso per via della sua pericolosità. Sui social sono stati pubblicati centinaia di messaggi per Luca, e gli amici hanno ricordato attraverso dediche e video la passione ... Leggi la notizia su trendit

lancia cavalcavia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : lancia cavalcavia