Saldi inverno 2020: le date regione per regione (Di venerdì 3 gennaio 2020) Saldi inverno 2020, quando comincia la stagione di sconti? Il calendario dei Saldi invernali regione per regione ha date diverse di inizio e di fine, anche se tutto partirà nel primo weekend del mese di gennaio. Così da fare shopping con sconti decisamente interessanti. I Saldi inizieranno in alcune regioni d’Italia, anzi, nella maggior parte il 4 gennaio 2020. Anche se in altre parti d’Italia sono già stati scontati i capi di abbigliamento e gli accessori già a partire da giovedì 2 gennaio 2020. Di solito in media i ribassi saranno del 20-30%, ma si potrebbe arrivare anche al 50-60%. Sarebbe bene controllare sempre prima i prezzi e le collezioni in vendita nei negozi di nostro interesse prima dell’inizio dei Saldi stessi, così da evitare di incappare in truffe o problemi di altra natura. Sarebbe anche bene fare una lista delle cose da comprare, che possono esserci ... Leggi la notizia su bigodino

consumatori : I #saldi sono alle porte: ripassate i vostri #diritti e applicate i nostri #consigli. I nostri… - CarmyCotugno : Saldi inverno 2020, quando iniziano e cosa acquistare - OmaggiGratis : Risparmia sulla moda autunno inverno Diffusione Tessile grazie ai saldi invernali Vai alla promo >>… -