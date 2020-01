Rita Ora Instagram, mini top e sguardo malizioso: una bellezza anni ’90 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Rita Ora è una cantante BRitannica molto nota degli ultimi anni, ma la sua popolarità non è legata solo alla musica. Infatti la bella cantante spopola anche su Instagram dove conta più di 15 milioni di followers. Numeri non tanto impressionanti se si pensa al tipo di foto e video che condivide. Rita Ora non è solo una talentuosa cantante, ma anche una donna tutto pepe che ama pubblicare foto molto sensuali, proprio come il suo ultimo post. Una donna dalla bellezza incredibile, non ci sorprende che siano in tanti ad apprezzare e commentare le sue foto sui social. Nei suoi ultimi post è energica, sensuale e con la voglia di far festa. Leggi anche: Sabrina Salerno Instagram, selfie “piccante”: il décolleté straborda dalla canottiera Chi è Rita Ora Il nome potrebbe ingannare. Rita Ora non è italiana. La cantante è nata in Kosovo da una famiglia albanese che quando lei era ancora una ... Leggi la notizia su urbanpost

