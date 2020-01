Pieve d’Olmi, intossicazione da monossido di carbonio: morta una donna, grave un ragazzo di 18 anni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una donna di 47 anni è morta e un ragazzo di 18 anni è ricoverato in gravi condizioni per un'intossicazione da monossido di carbonio. Sono quattro in tutto le persone soccorse dal 118 a Pieve d'Olmi, in provincia di Cremona. La signora è stata trovata in arresto cardiocircolatorio ed è deceduta dopo la corsa in ospedale. Il ragazzo era in periarresto ed è stato portato al pronto soccorso in elicottero. Meno gravi le condizioni degli altri due uomini coinvolti. Leggi la notizia su milano.fanpage

