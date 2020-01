Perle, ecco come renderle moderne e stilose (Di venerdì 3 gennaio 2020) Le Perle sono bellissime, ma è veramente difficile portarle ed abbinarle senza sembrare uscite da un quadro dei primi del ‘900. ecco qualche dritta! Chi di noi non è rimasta attratta dal portagioie delle nostre nonne: dentro sicuramente troverete, oltre ai monili preziosi, una meravigliosa collana di Perle. Per le nostre nonne infatti, questo era un oggetto prezioso che non poteva mancare nelle occasioni eleganti, con il passare dei decenni però, sembrava quasi sparito dal nostro look. Ma, udite udite, le Perle sono tornate. Ebbene sì, il prezioso accessorio è tornato a dettar legge in fatto di moda, rivisitato in chiave moderna e spesso, low budget! Foto 123rf – lightfieldstudios ecco come abbinarle: Perle ed ecopelle Un filo di Perle su una camicetta bianca portata con dei bellissimi pantaloni in ecopelle. Rigorosamente neri. Ed è subito glam rock! Perle e jeans Una giacca ... Leggi la notizia su dilei

ordinenelcaos : Ecco che poi d'un tratto leggi perle di saggezza, e me fanno girare i coglioni, non ne possono fare proprio a meno un po' de tregua no è? ?? - guffanti_marco : RT @RollingStoneita: Il 2019 è stato l'ennesimo anno delirante per la #politica italiana, e le perle pronunciate dai nostri politici sono s… - RollingStoneita : Il 2019 è stato l'ennesimo anno delirante per la #politica italiana, e le perle pronunciate dai nostri politici son… -