Napoli | presentato il programma e gli ospiti del Concerto dell’Epifania

Concerto dell'Epifania: tra i protagonisti Giovanni Allevi, Lina Sastri, Francesco Di Leva, Avion Travel, Nesli, Livio Cori e La Zero. Premio Nativity in the World per "Banda Sbandata", la band di percussionisti down. Napoli, 3 gennaio 2020 – Presentata questa mattina, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, la XXV edizione del Concerto dell'Epifania, il tradizionale appuntamento musicale

