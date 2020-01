Napoli choc, spari dal balcone e frasi contro i pentiti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In queste ore stanno spuntando su Facebook diversi video di gravi episodi di verificatesi durante i festeggiamenti del Capodanno. Sono scattate diverse denunce, in particolare due video, hanno suscitato grande scalpore: nel primo si vede un uomo, in zona Melito, esplodere dei colpi di arma da fuoco; nel secondo, pubblicato sulla piattaforma Facebook, da tale Enrico M, c’è una voce fuori campo che grida “Vai, ja, cane ‘e pecora” e si vede un uomo che sta caricando i proiettili e urla “Alla faccia di tutti i pentiti“. Entrambi i video sono stati girati nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, poco dopo la mezzanotte. Il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ha commentato: – “Stiamo facendo identificare tutti coloro che hanno svolto i festeggiamenti del Capodanno facendo esplodere dei colpi di ... Leggi la notizia su anteprima24

