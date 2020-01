Morto Raffaele Mele, uno degli ultimi partigiani di Salerno: aveva 97 anni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Morto all'età di 97 anni il partigiano Raffaele Mele: conosciutissimo a Salerno, dove viveva, avrebbe compiuto 98 anni ad aprile. I funerali si terranno domani presso la Chiesa della Medaglia Miracolosa, alle ore 15.15, a Salerno. Era conosciuto durante la Resistenza con il nome di battaglia di "Fantasia". Leggi la notizia su napoli.fanpage

