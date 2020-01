Monza, colpo in attacco. Arriva il giovane Rauti dal Torino (Di venerdì 3 gennaio 2020) Monza, Berlusconi e Galliani mettono a segno un colpo. Dal Torino Arriva il giovane Nicola Rauti, in questi mesi in Primavera Si rinforza il Monza di Berlusconi e Galliani, voglioso di agguantare il prima possibile la promozione in Serie B. Dal Torino Arriva in prestito il giovane attaccanti Nicola Rauti, finora in forza alla Primavera di Sesia. L’operazione deve ancora essere ufficializzata, ma già da oggi il classe 2000 si allenerà con i nuovi compagni agli ordini di Brocchi. Un profilo in più per accrescere il livello dei biancorossi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

ParmaLiveTweet : Monza, preso il giovane Lombardi: battuta la concorrenza del Parma: Colpo in prospettiva per il Monza di Silvio Ber… - NewsTuttoC : Monza, doppio colpo in prospettiva in attesa dei big - MondoPrimavera : ?È arrivato il primo colpo di mercato per il #Monza che acquista a titolo definitivo il giovane centrocampista Luca… -