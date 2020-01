Marta Flavi/ "Il mio fidanzato Pierluigi voleva sposarmi ma io ho risposto di no!" (Di venerdì 3 gennaio 2020) Marta Flavi: "Il mio Pierluigi mi voleva sposare ma io ho risposto di no!", ecco il motivo di questa bizzarra decisione, le dichiarazioni. Leggi la notizia su ilsussidiario

SeaMaryStar : RT @NotaLudica: @SeaMaryStar ??more than a feeling ?? @Svagaia la nuova Marta Flavi - NotaLudica : @SeaMaryStar ??more than a feeling ?? @Svagaia la nuova Marta Flavi - skywalker5005 : @gigasss1 @RosannaCesarano queste sono dinamiche prettamente private tra te e la tua conoscente, che magari è anche… -