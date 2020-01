Maltempo, il comune corre ai ripari per la sicurezza del cimitero (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Lo scorso 21 dicembre ben sette cipressi caddero all’interno del cimitero di Benevento per il forte vento, causando danni a cappelle e tombe. Con una determina dirigenziale il comune ha voluto correre ai ripari con un impegno di spesa pari a 41.284,68 euro volti alla manutenzione con il rifacimento della facciata e la copertura dei luculi interessati dagli eventi calamitosi, oltre che alla messa in sicurezza dell’intera struttura cimiteriale. Ad occuparsi del ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione degli arbusti e del conseguente smaltimento dei materiali sarà la Depac, società milanese con sede nel comune di Bresso, azienda che già in passato era stata incaricata di lavori di manutenzione cimiteriale nel capoluogo. L'articolo Maltempo, il comune corre ai ripari per la sicurezza del cimitero proviene da ... Leggi la notizia su anteprima24

salernopost : Anche il comune di Trentinara chiederà lo stato di calamità naturale per i danni provocati dal maltempo di dicembre… - venti4ore : Maltempo, Comune di Cagliari chiude i parchi per il forte vento - GrossetoNotizie : Maltempo: la Regione rimborsa quasi 200mila euro al Comune per i danni subiti -