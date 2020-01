Gregoretti, Conte e Di Maio devono spiegare le differenze col caso Diciotti (Di venerdì 3 gennaio 2020) La nave Gregoretti in una foto d’archivio (Michele Amoruso/Ipa) Matteo Salvini si difende e spedisce alla giunta per le immunità del Senato la sua memoria difensiva, preparata dall’avvocato e senatrice, nonché ex ministra leghista, Giulia Bongiorno. Il caso, si sa, è quello del blocco della nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana fra il 26 e il 31 luglio scorsi: l’unità aveva salvato 131 migranti ma, secondo la linea dei “porti chiusi” imposta dall’allora ministro dell’Interno, non gli è stato consentito di attraccare tempestivamente ed è rimasta per giorni in rada appena fuori dal porto di Augusta, in provincia di Siracusa, in condizioni critiche tali da compromettere l’incolumità delle persone a bordo. La procura aprì un’inchiesta proprio in quei giorni e alla metà di dicembre il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti di ... Leggi la notizia su wired

LegaSalvini : Nave Gregoretti, Salvini accusa Conte: “Il suo sostegno era implicito” - LegaSalvini : Caso Gregoretti, la Bongiorno inguaia Conte: 'Ho le prove schiaccianti' Giulia Bongiorno difende Salvini sul caso G… - fattoquotidiano : Migranti, Conte sul caso Gregoretti: “Farò mie verifiche e poi chiarirò differenze con Diciotti” -